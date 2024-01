O Paços de Ferreira entrou em 2024 a vencer e aplicou a quarta derrota consecutiva ao FC Porto B. A jogar em casa, os pacenses derrotaram os dragões por 3-0, na 16.ª jornada da II Liga.

As duas equipas procuravam o regresso aos triunfos – o que não acontecia há cerca de um mês – e os castores aproveitaram os erros dos portistas, que voltaram a contar com David Carmo a titular, para somar três pontos.

Welton Jr. adiantou o Paços em cima do quarto de hora de jogo, Costinha fez o 2-0 aos 32 minutos (num lance em David Carmo calcula mal a trajetória da bola e falha o corte) e Aldair fechou as contas aos 86, com um excelente pontapé de fora da área.

O P. Ferreira sobe ao oitavo lugar, com os mesmos 22 pontos do Académico de Viseu, que é nono, mas os viseenses têm menos um jogo. Por sua vez, o FC Porto B, que atravessa o pior momento da temporada, caiu para o 10.º lugar, com 21.

Resultados e classificação da II Liga