Depois de duas derrotas seguidas, o Lank Vilaverdense voltou aos triunfos na receção ao Feirense (2-1), numa partida da 17.ª jornada da II Liga.



Os fogaceiros foram mais fortes na primeira parte e já depois de terem acertado por duas vezes nos ferros, adiantaram-se no marcador por Dudu, aos 40 minutos, na sequência de um canto de Sérgio Conceição.



Os minhotos reagiram na segunda parte e conseguiram a reviravolta. André Soares, aos 49 minutos, assinou um belo golo de fora da área e relançou a partida e Bruno Silva, nos descontos, consumou a cambalhota no marcador com um golo de penálti.



Com esta vitória, a quarta na competição, o Lank igualou o Belenenses no penúltimo lugar. Por sua vez, o Feirense divide o 11.º lugar com a União de Leiria, que ainda vai jogar nesta ronda.



Classificação da II Liga