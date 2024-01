O Académico de Viseu triunfou, na noite desta sexta-feira, na visita a Coimbra e à casa emprestada do Länk Vilaverdense, em encontro da 18.ª jornada da II Liga.

A 185 quilómetros de Vila Verde, no distrito de Braga, os comandados de Jorge Simão venceram por 2-0, graças aos golos de Marquinho, aos 40 e 56 minutos. Foi a estreia do médio brasileiro, de 21 anos, a marcar no campeonato, justificando a aposta do técnico nas últimas partidas.

Ainda que o Länk tenha sido mais interventivo no ataque, os «Viriatos» foram eficazes. O primeiro golo surge num remate à entrada da área, beneficiando de um desvio no defesa. O 2-0 parece tirado a papel químico no que à finalização diz respeito, ainda que o passe, desta feita, tenha partido do interior da área anfitriã.

A ação arrefeceu na reta final do encontro, pautada por maior agressividade. Em suma, os derradeiros minutos foram o espelho de um Municipal de Coimbra vazio, numa tela que lembra 2020 e os estádios despidos de adeptos.

Assim, o Länk Vilaverdense volta às derrotas e segura a lanterna vermelha, no penúltimo lugar, com 13 pontos. No fecho da jornada, a equipa de Vila Verde poderá cair para o fundo da tabela.

No final da partida, o técnico Sérgio Machado lamentou a falta de jogadores, uma vez que neste jogo apresentou 16 convocados e operou apenas duas substituições. Na próxima jornada, o Länk tem uma partida importante na corrida pela manutenção, no reduto da Oliveirense.

Quanto ao Académico de Viseu, os comandados de Jorge Simão continuam a escalar a tabela, estacionando no sétimo lugar, com 26 pontos. Os «Viriatos» somam o sétimo jogo a somar pontos na II Liga.

Segue-se a visita ao Tondela, em novo dérbi das Beiras. Os rivais do Académico de Viseu estão no sexto lugar.