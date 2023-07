O sorteio das ligas profissionais de futebol realizou-se esta quarta-feira, em Lisboa.

Além do calendário do escalão princioal, destaque para a II Liga, que arranca logo com um dérbi na Madeira. O recém-despromovido Marítimo vai à Choupana defrontar o rival Nacional logo na 1.ª jornada. A última jornada do campeonato (tal como da 1.ª volta) contará com o clássico das equipas B, com o FC Porto a receber o Benfica.

Confira todos os jogos das 34 jornadas da II Liga na época 2023/24: