O Tondela recebeu e venceu a BSAD por 3-1, no Estádio João Cardoso, ao final da tarde desta sexta-feira, no jogo que abriu a 7.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

O triunfo dos beirões começou a ser desenhado bem cedo, logo aos 49 segundos, com um golo de Rafael Barbosa.

Ainda na primeira parte, Daniel dos Anjos dobrou a diferença no marcador, ao assinar o 2-0 aos 25 minutos.

Na segunda parte, os visitantes reduziram a diferença ao minuto 64, por Braima, mas a recuperação dos azuis foi inviabilizada por Cuba, que viveu um final de jogo muito feliz.

O dianteiro de 19 anos, que passou pela formação do Sp. Cuba, do Benfica e concluiu-a no Tondela na época passada, com 30 golos em 35 jogos pelos juniores, estreou-se a marcar pela equipa principal ao seu quarto jogo em 2022/23 e assinou o 3-1 final.

Com este resultado, o Tondela continua sem qualquer derrota, somou a segunda vitória seguida e tem agora 13 pontos, fruto de três vitórias e quatro empates. Sobe, à condição, ao terceiro lugar, ficando à espera do que Farense (12 pontos), Estrela (10) e FC Porto B (10) façam nesta jornada. A equipa comandada por Nandinho mantém os cinco pontos, para já o 13.º lugar e tanto pode manter posição como até cair para zona de descida.