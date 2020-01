O Leixões oficializou, esta sexta-feira a contratação de Bruno Monteiro conforme o Maisfutebol tinha noticiado em tempo oportuno.



O médio rescindiu com o Tondela e comprometeu-se com os Bebés do Mar até 2021. O jogador de 35 anos, lembre-se, foi uma das caras da subida à ILiga em 2015, tendo disputado 165 jogos pelos beirões.



O Leixões será o oitavo clube da carreira de Bruno Monteiro depois de passagens por Fafe, Boavista, Vitória de Setúbal, Santa Clara, Tirsense e Freamunde, além de Tondela.