O médio português Bruno Monteiro está perto de terminar uma ligação que dura há cinco épocas e meia com o Tondela. O jogador de 35 anos, opção praticamente indiscutível nos beirões entre 2014/2015 e a temporada passada, tem estado fora das opções do técnico espanhol Natxo González e a rescisão está em cima da mesa.

Fonte do clube auriverde confirmou, ao Maisfutebol, a possibilidade veiculada na notícia desta quinta-feira no jornal A Bola, atestando a existência de conversas formais entre os responsáveis do Tondela e Bruno Monteiro.

A mesma fonte explicou que a intenção foi demonstrada pelo jogador - com o intuito de jogar mais regularmente - e que o clube considerou a hipótese sobre aquele que, até ao momento, foi opção de Natxo em três jogos em 2019/2020, num total de 185 minutos. Destes, na Liga foram apenas cinco, além de 90 na Taça de Portugal e outros tantos na Taça da Liga. Não joga desde 19 de outubro.

LEIA MAIS: todas as notícias sobre o Tondela

Bruno Monteiro, que foi uma das caras da subida à I Liga em 2015, conta 165 jogos e cinco golos pelos beirões. Tem contrato até final da época. Ainda é jogador do Tondela, mas a saída em janeiro é o cenário mais forte.

Natural de Fafe, Bruno fez a formação e a estreia como sénior no clube da terra. Passou ainda por Boavista, Vitória de Setúbal, Santa Clara, Tirsense e Freamunde.

MERCADO: tudo o que está a acontecer no mundo das transferências