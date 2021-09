A Académica perdeu esta segunda-feira na receção ao Vilafranquense, por 2-1, em jogo da sexta jornada da II Liga, continuando sem vencer no campeonato e afundando-se no último lugar, ao contrário do adversário, que saiu da zona vermelha.

A briosa até foi a primeira equipa a marcar, aos 20 minutos, por Toro, mas a formação ribatejana operou a reviravolta com golos de Mike (30m) e Nené (73m).

Numa partida entre os dois últimos classificados, a Académica entrou no jogo ao ataque e aos oito minutos Fábio Vianna ficou perto do golo, num remate de fora de área que levou a bola à trave, depois de desviar no corpo de um jogador contrário.

Os estudantes acabaram por inaugurar o marcador, num cabeceamento de Toro, a culminar um cruzamento de Traquina para a área, depois de um bom trabalho individual junto à linha de fundo.

Quatro minutos depois, João Carlos poderia ter aumentando a vantagem, depois de o guarda-redes Luís Ribeiro falhar o pontapé na bola, mas o remate do avançado brasileiro saiu às malhas laterais.

O Vilafranquense chegou ao empate, dez minutos depois, na sequência de um livre indireto. Jaquité cruzou para a área e Mike, ex-jogador dos estudantes, cabeceou para golo.

A briosa intensificou a pressão e, aos 36 minutos, beneficiou de uma grande oportunidade, numa jogada que começou em Costinha e passou por João Carlos, que não conseguiu desfeitear o guarda-redes adversário. A bola sobrou para Toro, que, no coração da área, ainda rematou, com a bola a ser afastada em cima da linha de golo.

Numa segunda metade sem grandes oportunidades de golo, a equipa ribatejana consumou a reviravolta num cabeceamento de Nené, aos 73 minutos, numa altura em que os anfitriões jogavam em inferioridade numérica, devido à expulsão de Dias, aos 63.

A Académica tentou por todas as formas chegar à igualdade, mas o resultado manteve-se inalterado até ao apito final do árbitro João Casegas, de Viseu, que aos 90+5 ainda expulsou Filipe Melo, com a amostragem do segundo amarelo, após um desentendimento com Hugo Seco.

Com este resultado, a Académica ocupa a última posição, com apenas dois pontos, enquanto o Vilafranquense sobe para o 14.º posto da tabela classificativa.