O Torreense e o Mafra empataram este domingo a zeros, enquanto o Tondela foi à Vila das Aves, casa emprestada do Lank Vilaverdense, vencer por 2-1, em jogos da 10.ª jornada da II Liga.

Yannick Semedo adiantou a formação da casa aos 33m, mas em cima do intervalo Roberto fez a igualdade no marcador. No segundo tempo, o golo dos beirões surgiu de novo pelo avançado de 34 anos, que converteu um penálti aos 79m.

O Tondela sobe a 11.º com 13 pontos, enquanto o Lank Vilaverdense é 18.º e último, com apenas 4 pontos.

Já a equipa de Torres Vedras somou o terceiro jogo sem vencer na condição de visitado – subiu ao quarto posto, com 16 pontos, ao passo que a equipa de Mafra – com o técnico Silas na bancada devido a castigo – ascendeu ao oitavo lugar, com 14 pontos em 10 rondas já disputadas.