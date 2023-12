O Torreense recebeu e venceu o Lank Vilaverdense por 3-1, na 15.ª jornada da II Liga.

Tassano inaugurou o marcador para a equipa de Torres Vedras aos 5 minutos, mas Batista empatou aos 40m e levou o jogo empatado para o intervalo.

Na segunda parte, o médio colombiano Neneco Rentería assumiu o protagonismo, bisando com golos aos 65 e aos 79 minutos.

Com este resultado, o Torreense chega aos 24 pontos na II Liga, seguindo no 5.º posto. O Lank Vilaverdense está no último lugar com apenas 10 pontos.