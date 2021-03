O Cova da Piedade oficializou esta segunda-feira a saída de Mário Nunes do comando técnico da equipa e a chegada de Miguel Leal, que regressa à equipa do concelho de Almada.

Mário Nunes assumiu a equipa do concelho de Almada em janeiro, depois da saída de Toni Pereira e alcançou uma vitória, dois empates e cinco derrotas nos oitos jogos realizados. Na última partida, em casa diante do Estoril, o Cova da Piedade vencia por 2-0 já depois dos 80 minutos, mas consentiu a reviravolta com o golo do líder da II Liga a ser marcado no oitavo minuto do tempo de compensação, numa altura em que o conjunto piedense jogava em inferioridade numérica.

Miguel Leal, que assinou um vínculo válido até ao final desta temporada, regressa à equipa que orientou na segunda metade da época 2018/19, tendo conseguir assegurar a permanência na II Liga, objetivo que tentará atingir novamente.

O Cova da Piedade está no 15.º lugar da II Liga com 23 pontos, dois acima da zona de despromoção ao Campeonato de Portugal.