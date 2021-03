O Leipzig garantiu a contratação de Mohamed Simakan.



O jovem defesa vai rumar à Alemanha no final da temporada, deixando o Estrasburgo. O jogador de 20 anos comprometeu-se com o clube germânico para os próximos cinco anos.



Simakan começou a jogar nas escolas do Marselha e mudou-se para o Estrasburgo com 16 anos. Rapidamente, o central saltou para a equipa de sub-19 e sub-23 até estrear-se na Ligue 1 em 2019/20. Esta temporada soma 19 jogos e um golo pelo Estrasburgo no escalão principal do futebol francês.