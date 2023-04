O Farense sofreu neste sábado uma derrota que não devia estar nas contas do conjunto algarvio que luta pela subida à Liga.

O ainda terceiro classificado da II Liga visitou o Trofense, lanterna-vermelha da competição, e perdeu por 2-1.

Ao intervalo a equipa da Trofa já vencia por 1-0, graças ao golo de Valente aos nove minutos e na segunda parte chegou ao segundo aos 60m, por Pachu. Lucas ainda reduziu à entrada dos últimos dez minutos, mas de pouco valeu.

Com esta resultado, o Farense pode ser igualado pelo Ac. Viseu no segundo lugar e ver Moreirense e Estrela da Amadora distanciarem-se no topo. Já o Trofense mantém-se no último lugar, mas fica agora com apenas menos um ponto do que o Sp. Covilhã e a três da BSAD, que ainda não jogaram.