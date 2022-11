Jorge Casquilha é o novo treinador do Trofense, anunciou o clube esta quarta-feira.



O técnico sucede a Bruno China, treinador que foi despedido na sequência de maus resultados. Casquilha volta assim ao segundo escalão após ter treinado o Cova da Piedade na época 2019/20.



O treinador de 53 anos apresenta no currículo, para além do Cova da Piedade, passagens por Leixões, Gil Vicente, União da Madeira, Académico de Viseu e Moreirense.

Casquilha traz consigo os adjuntos Cristiano Sousa e Vítor Magalhães, bem como o antigo internacional português Quim para o cargo de treinador de guarda-redes, e terá como primeiro desafio a deslocação ao terreno do Sporting de Braga, em 26 de novembro, a contar para o grupo D da Taça da Liga.

O Trofense, que soma oito pontos em 13 jornadas na II Liga, tem, neste momento, o segundo pior ataque da competição, com nove golos marcados, e a segunda pior defesa, a par do Sporting da Covilhã, com 27 sofridos. É penúltimo classificado.