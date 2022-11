O Farense venceu o Trofense por 3-1 esta quarta-feira em jogo em atraso da 9.ª jornada da II Liga, resultado que permitiu aos algarvios reforçarem o segundo lugar na classificação, enquanto o Trofense, apenas com duas vitórias em treze jogos, no penúltimo lugar.

Uma vitória que começou a desenhar-se no São Luís no final da primeira parte, aos 38 minutos, quando Velásquez abriu o marcador. Já na segunda parte, Rui Costa (47m) e Pedro Henrique (87m) reforçaram a vantagem da equipa de Faro, antes dos visitantes reduzirem a diferença, já em tempo de compensação, com uma grande penalidade convertida por Bechou.

Com este triunfo, o Farense soma 28 pontos e reduz a diferença para o líder Moreirense para apenas quatro, enquanto o Trofense segue no 15.º lugar, com apenas dez pontos.

