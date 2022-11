7 de janeiro de 2023.

É esta a data anunciada pelo Estrela da Amadora para o regresso ao Estádio José Gomes.

O emblema tricolor, refira-se, adquiriu de forma definitiva o recinto na Reboleira no verão, mas as obras obrigaram a que o emblema da II Liga andasse a jogar nesta primeira metade da época em casas emprestadas, nomeadamente no Jamor, em Rio Maior ou em Leiria.

Agora, o Estrela vai voltar a casa: esse regresso está agendado para o dia 7 de janeiro, na receção ao Trofense, da jornada 15 da II Liga.

O Estrela da Amadora, refira-se, ocupa atualmente o terceiro lugar do segundo escalão do futebol português, que dá acesso ao playoff de subida.