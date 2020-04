Matthijs de Ligt, defesa central holandês da Juventus, lembrou, em conversa com o companheiro Szczesny, a sua chegada ao clube «bianconero».

O jovem jogador foi questionado sobre se foi a conversa com Cristiano Ronaldo na final da Liga das Nações que o convenceu a ir para Turim.

«Não. Tive muito tempo para escolher entre as equipas que me queriam, quando pus todas as variantes em cima da mesa percebi que este [Juventus] era a melhor escolha», começou por dizer, numa conversa no canal Foot Truck Channel, do Youtube.

«Quando cheguei, vi o Buffon, o Ronaldo, parecia um miúdo numa loja de doces. Cheguei depois dos outros e tive de jogar contra o Tottenham na digressão na Ásia. Depois de 20 minutos, não conseguia respirar. Mas após dois meses, comecei-me a sentir que podia ser eu próprio», contou.

«Estou contente por estar aqui, sou um futebolista que joga para ganhar e encontrei muitos colegas com a mesma mentalidade», frisou.

Szczesny aproveitou ainda para se virar para os árbitros italianos que, na opinião do guardião, «só gostam de falar dos penáltis que deviam ser marcados contra a Juventus».

«Ninguém fala, mas houve uma reunião entre os árbitros e eles disseram que não haveria penáltis nos jogos com o Lecce e o Torino. Eles não falam disso, só gostam de falar dos penáltis que deviam ser marcados contra a Juventus. Quando dizem que houve um erro, não o mencionam», afirmou, quando De Ligt o interpelou, dizendo: «Quando estava no banho depois do jogo contra o Torino, os meus colegas disseram-me: 'É incrível, é como se tivesses um íman no braço'», acrescentou, por fim.