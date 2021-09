O jogo de futebol americano universitário entre os Miami Hurricanes e o Appalachian State ficou marcado por momentos de enorme tensão nas bancadas do Hard Rock Stadium, quando um gato captou a atenção dos presentes.



O gato surgiu agarrado, em esforço, na parte superior de uma das bancadas, procurando evitar uma queda de mais de vinte metros.



Sem saber o que fazer, muitos adeptos ficaram em agonia com aquela situação. Felizmente, outros decidiram improvisar uma rede de segurança com uma bandeira dos Estados Unidos da América.



O gato caiu precisamente na bandeira dos adeptos e sobreviveu à queda arrepiante, recebendo uma tremenda ovação.