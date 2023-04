Abel Hernández jogou muitos anos na Europa e hoje em dia, aos 32 anos, está de volta a casa para jogar no Peñarol.

Mas o avançado continua a mostrar os dotes goleadores que o levaram, por exemplo, a jogar na Premier League, ao serviço do Hull City.

Este domingo, Hernández deu a vitória ao Peñarol frente ao Plaza Colonia, por 2-1, com um golo aos 90+7 minutos. Mais do que isso, fê-lo com um golo de carreira: um pontapé de bicicleta que foi ao ângulo da baliza.

Um dos candidatos ao próximo Prémios Puskás, muito provavelmente.

Ora veja: