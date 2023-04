O Al Ittihad de Nuno Espírito Santo falhou a passagem à final da Taça do Rei da Arábia Saudita, ao perder por 1-0 com o Al Hilal após prolongamento.

Depois de um empate sem golos no tempo regulamentar, o jogo ficou resolvido com um autogolo de Ahmed Hegazy, que traiu o guarda-redes ao tentar intercetar um cruzamento do ex-FC Porto Marega.

Recorde-se que o Al Ittihad já venceu a Supertaça nesta época e lidera de forma isolada o campeonato com mais três pontos e menos um jogo do que o Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

A equipa do avançado português defronta nesta segunda-feira o Al-Wehda na outra meia-final da Taça, podendo marcar encontro com o maior rival.