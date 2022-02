Os Minnesota Timberwolves bateram os Detroit Pistons (128-117) e Anthony Edwards foi chamado à conferência de imprensa no final do jogo, mas o o norte-americano ainda tinha de tratar do jantar.

Ora, em plena sala de imprensa e já com os jornalistas a postos, pediu para aguardarem um momento enquanto encomendava comida de uma conhecida companhia de «fast food».

Com 25 pontos anotados – a melhor marca do jogo a par de Frank Jackson – Edwards está isento de qualquer repreensão pelo pecado alimentar.

Veja o vídeo: