Há quem faça tatuagens, quem imite o penteado, pinte murais ou compre camisolas. Há, imagine-se, até quem desenhe a cara dos seus ídolos... num campo de milho!



Sim, um agricultor de Córdoba, cidade do centro da Argentina, desenhou a cara de Lionel Messi numa plantação de milho como forma de homenagem pela conquista do Mundial 2022.



«Messi é imbatível. Eles são campeões mundiais e estou muito feliz que isso possa ser manifestado com o plantia da safra», referiu Maximiliano Spinazze, em declarações à Reuters.



Se Spinazze é o proprietário, Carlos Faricelli foi o engenheiro agrónomo responsável pelo desenho e a criação do padrão com recurso à geocodificação. Dessa forma foi possível criar contrastes que revelam a cara do astro argentino.