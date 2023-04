Diz que filho de peixe sabe nadar. Neste caso em concreto, poderá dizer-se também que sabe dançar.

É o caso do filho de Emiliano Martínez, guarda-redes campeão do Mundo pela Argentina que deu que falar pela forma inusitada com que celebrou os insucessos dos franceses no desempate por penálti na final do Mundial do Qatar.

Tal como o pai, o pequeno Santi também comemorou uma conquista - certificado de jogador da semana numa escola - naquela bamboleio de ombros.

O momento foi partilhado nas redes sociais pela esposa do guardião do Aston Villa: