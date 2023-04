Aos 39 anos, Óscar Cardozo continua a marcar golos atrás de golos. Quem sabe nunca esquece, não é?



No último domingo, o ex-Benfica marcou um póquer na primeira parte no duelo entre o Club Libertad e o Cerro Porteño (5-0).



O avançado marcou dois golos fáceis em 11 minutos. Depois Barboza fez o 3-0 para o Libertad antes de Tacuara voltar a marcar mais duas vezes nos período de descontos da primeira parte - o último golo, de penálti, é impressionante pela força do pontapé.



O resultado ao intervalo foi o que se verificou no fim da partida: 5-0.



Veja todos os golos: