Carlitos Tévez sofreu um traumatismo craniano após uma queda na banheira, segundo informa a imprensa argentina e mostra a cara do próprio jogador.

O acidente aconteceu na quarta-feira de manhã, no seu apartamento em Buenos Aires: o treinador do Independiente sofreu um traumatismo craniano após desmaiar e bater com a cabeça na borda da banheira da sua casa.

Tevez precisou de levar 10 pontos depois de um corte profundo na sobrancelha, mas na madrugada desta quinta-feira já marcou presença na vitória do Independiente por 3-0 sobre o Barracas Central, a contar para a Taça da Liga Argentina. Onde não escondeu as marcas do traumatismo.