Isaiah Stewart tão cedo não vai esquecer a cotovelada que LeBron lhe deu no jogo entre os Pistons e os Lakers, na Little Caesars Arena.



O jogador dos Pistons ficou a sangrar depois de ter sido atingido por James e não gostou. Stewart foi pedir explicações a LeBron e rapidamente originou um bate-boca entre elementos das duas equipas. Em duas ocasiões, Isaiah Stewart teve de ser agarrados pelos colegas para não chegar perto do «King».



LeBron foi expulso enquanto Isaiah Stewart foi levado pelos membros dos Pistons para o balneário. Horas após o jogo, o poste da franquia de Detroit desafiou James através das redes sociais.



«Domingo, 28 de novembro», escreveu, em referência ao jogo no Staples Center.