Ederson fez um anúncio para a Etihad Airways, patrocinadora do Manchester City, a mostrar como é divertido para a toda a família viajar de Lisboa para Abu Dhabi com a companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos.

O vídeo foi publicado nas redes sociais do próprio clube e, olhando para o passado de Ederson em Lisboa, tudo parecia fazer sentido. Só que pelo meio surgiu um problema: o filho do guarda-redes decidiu viajar com a camisola do Benfica.

Aliás, decidiu viajar com a nova camisola do Benfica, apresentada apenas há algumas semanas, na versão para a temporada 2023-24. A qual trazia, naturalmente, o patrocínio da «Emirates Fly Better» na frente.

Ora a Emirates é a maior concorrente da Etihad e também a maior companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos. Enquanto a Etihad tem sede em Abu Dhabi, a Emirates está no Dubai. O que obrigou o Manchester City a apagar o patrocínio da camisola do Benfica que o filho de Ederson vestia, através da edição de imagem em computador.

Só que o trabalho foi tão mal feito que rasurou até o símbolo do clube.