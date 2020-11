O relvado do Estádio Dr. Machado de Castro estava em ótimas condições, mas o mesmo não se pode dizer das bolas utilizadas no encontro da manhã deste domingo.

Por duas ocasiões, e ainda no primeiro tempo, o juiz, Gonçalo Martins, foi obrigado a parar a partida, avaliar as condições em que as bolas se encontravam e pedir que fossem trocadas, já que estas tinham pouca pressão.

Duas paragens que serviram para o Felgueiras respirar e aliviar o caudal ofensivo do Tondela e que levaram ao desespero e contestação dos beirões, apressados para retomar o jogo.

No final da partida, a turma da Liga beneficiou de uma grande penalidade e carimbou o acesso à próxima fase da Taça de Portugal, com um triunfo pela margem mínima.