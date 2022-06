Muitos vão dizer que esta seria uma forma eficaz de os futebolistas não se atirarem tantas vezes para o chão.

Mas não deixa de ser uma situação absolutamente inacreditável aquilo que aconteceu na quarta divisão do Brasil.

No jogo entre o Crato e o São Paulo Crystal, um jogador da equipa da casa caiu no relvado, mas teve o azar de o fazer em cima de um formigueiro. Apesar de se ter levantado rapidamente, o jogador ficou muito queixoso, com comichões e teve de ser ajudado pelos companheiros e pelo massagista da equipa.