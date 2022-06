O russo Daniil Medvedev voltou a protagonizar mais um momento em que «ferveu em pouca água», desta feita no encontro deste domingo que terminou com derrota na final do torneio de Halle, perante o polaco Hubert Hurkacz.

No início do segundo set, o número um do mundo virou-se para as bancadas e gritou com o treinador, que não hesitou na resposta. Gilles Cervara, irritado com a atitude do tenista, pegou no saco, levantou-se e abandonou o recinto debaixo de aplausos, enquanto Medvedev ficou sozinho durante o resto do encontro.

O grito de Medvedev seguido do abandono do treinador: