Pedrinho, jogador já assegurado pelo Benfica para a próxima época, ajudou a seleção sub-23 do Brasil a manter vivas as aspirações de marcar presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio no verão deste ano.

Aos 40 minutos do jogo com o Uruguai, que terminou empatado a um golo, o ainda jogador do Corinthians cabeceou na direção da baliza para aquilo que se esperava ser uma defesa tranquila do guardião adversário. Só que Ignacio de Arruabarrena embrulhou-se com a bola quando menos se esperava e acabou por empurrá-la com a luva esquerda para a baliza.

Um lance anedótico que salvou o Brasil de uma derrota comprometedora num jogo em que nem o guarda-redes da canarinha se salvou: é que também não se pode dizer que o remate de Urarte (aos 35 minutos) fosse indefensável. Longe disso: abordagem tecnicamente horrível quando o que tinha de fazer era encaixar a bola que acabou por balançar as redes.

Agora, o Brasil precisa de vencer a já apurada Argentina (seis vitórias em seis jogos) para garantir uma vaga em Tóquio.

Veja os golos do jogo (lance com Pedrinho ao 1m30s):