Não se sabe em que posição é que o Burnley vai acabar neste regresso à Premier League, mas, para já, pode dizer-se que é o grande campeão do mercado de transferências.

É que ninguém tem a originalidade a anunciar contratações como os clarets, que são treinados por Vicent Kompany e vão defrontar o Benfica na próxima semana, num particular que se realiza no Restelo.

Começou com Dara O'Shea, num anúncio com uma referência ao Scary Movie. Entretanto já houve Inbetweeners (Lawrence Vigouroux) ou a apresentação de Nathan Redmond com uma referência a Brooklyn Nine-Nine (e com muito Backstreet Boys à mistura).

Mas não só. James Trafford regresso do futuro para ser anunciado e Zeki Amdouni entrou no mundo dos Teletubbies para dar um olá aos adeptos do Burnley.

O melhor, garantimos, é mesmo ver.