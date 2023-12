O jogo entre o Cádiz e a Real Sociedad, desta quinta-feira, não teve golos, mas não lhe faltou agarrões, piruetas e empurrões.

Tudo aconteceu aos 84 minutos, quando Rúben Alcaraz decidiu agarrar Kubo, que tinha a bola. O grande problema foi o facto de o jogador do Cádiz ter agarrado e depois atirado o jogador nipónico ao chão.

Depois do lance, Rúben Alcaraz também foi empurrado por Kubo, mas sem as mesmas consequências, nem nada que se parecesse, e gerou-se uma enorme confusão no relvado.

VÍDEO: ELEVEN NA DAZN