André Silva tem um novo brinquedo: o avançado português do Eintracht Frankfurt comprou um Aston Martin DBS, um carro que pode custar quase 400 mil euros. A bomba foi apresentada como é suposto, em duas fotografias cheias de classe nas redes sociais, e os amigos mais próximos do jogador não perderam a oportunidade de brincar com ele.

«Ok, Pierce Brosnan», comentou Sérgio Oliveira, o que mereceu uma resposta de André Silva. «Brosnan durante o dia, Craig à noite», disse o avançado, numa referência a Daniel Craig, o último dos James Bond. Já Francisco Ramos, médio do Santa Clara, preferiu embirrar com a roupa. «Casaco de mota e vais de carro», disse, numa referência ao blusão de cabedal de André Silva.