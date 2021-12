Está instalada a polémica no futebol colombiano.

O Unión Magdalena alcançou a subida à primeira divisão, mas a forma como o fez está a gerar muita contestação naquele país.

Na deslocação ao terreno do Llaneros, o Magdalena precisava de vencer para garantir a subida. Só que a equipa da casa inaugurou o marcador aos 81 minutos, por Echeverri.

Ethan Gonzalez empatou aos 90+5 minutos e o que se passou a seguir foi, no mínimo, estranho. O Unión voltou a atacar e, perante uma inacreditável passividade dos defesas do Llaneros, conseguiu mesmo a reviravolta, exatamente no minuto a seguir ao 1-1.

No final da partida, o Llaneres informou em comunicado que vai abrir uma investigação interna à situação, e mostrou-se disponível para colaborar com a liga colombiana.

Nas redes sociais, o internacional colombiano Juan Cuadrado comentou o sucedido. «Que falta de respeito este golo do Unión», escreveu o jogador da Juventus, numa publicação partilhada por Matheus Uribe, jogador do FC Porto.