O Estados Unidos-México, da final four da Liga das Nações da CONCACAF, foi "quentinho".



A primeira expulsão ocorreu à passagem dos 69 minutos, numa altura em que os norte-americanos já venciam por 2-0. Cèsar Montes pontapeou um adversário e recebeu ordem de expulsão. Os jogadores da seleção dos Estados Unidos foram tirar satisfações junto do mexicano, gerando-se uma enorme confusão no relvado. McKennie ficou com a camisola rasgada, na sequência da altercação e acabou igualmente expulso.



Mas as agressões não ficaram por aqui. Já perto do final, Sergiño Dest e Gerardo Arteaga protagonizaram uma troca de "mimos" e foram expulsos com cartão vermelho direto. Houve ainda tempo para outro momento negativo: ouviram-se cânticos homofóbicos das bancadas e o árbitro chegou mesmo a interromper a partida durante alguns minutos.



Lembre-se que os Estados Unidos venceram o México por 3-0 (bis de Pulisic e golo de Pepi) e vão disputar a final da Liga das Nações da CONCACAF com o Canadá.



