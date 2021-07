Ángel Di María foi o herói da Argentina ao anotar o golo decisivo frente ao Brasil na final da Copa América.



O jogador do PSG jogou com o tornozelo inchado e com um pequeno derrame na articulação segundo documenta a fotografia partilhada pela sua esposa, Jorgelina, nas redes sociais.



'Fideo', como é conhecido, decidiu a final no Maracanã com um golo de chapéu a Ederson, aos 22 minutos.