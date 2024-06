Se anda à procura do próximo vencedor do prémio Puskás, se calhar pode parar de procurar, pois Matheus Frizzo acabou de entregar uma candidatura muito forte à distinção.

Na vitória do Coritiba frente ao Ituano (4-2), a contar para a nona jornada da Série B do Brasil, o médio de 25 anos fez um dos golos do ano: após receber uma bola de Fransérgio, antigo jogador do Marítimo e do Sp. Braga, Frizzo viu o guarda-redes adversário adiantado e não hesitou.

Bem antes do meio-campo, rematou tenso e certeiro e fez o 2-0 aos 20 minutos. Um golo incrível que pode ver aqui: