Gary Lineker foi um ponta-de-lança de grande nível, mas é possível que seja ainda melhor comunicador. Além do brilhante sentido de humor - basta segui-lo no twitter para confirmá-lo -, Lineker é um conversador que nada deixa por dizer ou contar.



Agora, num programa da BBC, revelou que o Manchester United fechou a contratação de Cristiano Ronaldo no seu jardim de casa. Assim mesmo.



«Vou colocar as cartas na mesa», disse Lineker, já com Micah Richards e Alan Shearer, colegas no programa Match of the Day, às gargalhadas. «O Ed Woodward [diretor executivo do United] é meu vizinho, vive mesmo ao meu lado e é um bom amigo. Ele contratou o Ronaldo quando estava no meu jardim.»



Lineker detalhou a situação. «Foi fantástico. Acho que ele estava ao telefone com o [Jorge] Mendes ou alguém próximo dele. Não quero estar aqui a contar demasiado, mas tenho uma fotografia fantástica do Ed [Woodward] ao telefone a fechar a contratação. Um dia, com a permisssão dele, vou partilhar essa imagem.»



Gary Lineker tem 60 anos e jogou 80 vezes pela seleção de Inglaterra, com um registo de 48 golos. Esteve nos Mundiais de 1986 e 1990.