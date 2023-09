Um golo regular, um golo anulado… e um cameraman com a cabeça em mau estado.

Foi esse o pecúlio de Cristiano Ronaldo na vitória do Al Nassr sobre o Al Raed (3-1).

E no caso do internacional português, o que é mais notícia até é o livre direto que Ronaldo cobrou diretamente para a cabeça do profissional que estava a manobrar a grua com a câmara atrás da baliza defendida pelo também português André Moreira.

Lances destes, Ronaldo não teve muitos ao longo da carreira.