O Al Nassr alargou para cinco a série de jogos consecutivos a vencer, depois do 3-1 aplicado este sábado no reduto do Al Raed, na sexta jornada da liga saudita.

A equipa comandada por Luís Castro, que apostou em Otávio e Cristiano Ronaldo de início, teve uma primeira parte muito desinspirada e só não ficou em desvantagem por falta de acerto na pontaria dos anfitriões.

O período que antecedeu o apito para intervalo foi muito mexido. Aos 45+1 minutos, Sadio Mané bateu o guarda-redes português André Moreira com um remate cruzado à entrada da área e, no minuto seguinte, Bander Whaeshi foi expulso por travar o senegalês, que seguia isolado para a baliza.

À entrada para o segundo tempo, Luís Castro lançou Talisca e o brasileiro só precisou de quatro minutos para faturar com um excelente pontapé de fora da área.

Ronaldo procurava o golo, já tinha ameaçado com dois livres diretos que passaram perto do ferro e conseguiu mesmo isolar-se na lista de melhores marcadores do campeonato, com sete golos. Aos 78 minutos, o internacional português recebeu a bola de Talisca, fez um túnel a um adversário e disparou com a bota esquerda para o 3-0.

A um minuto dos 90, Fouzair ainda reduziu de penálti e, já em tempo de descontos, Ronaldo marcou a passe de Otávio, mas o golo foi invalidado por fora de jogo do capitão do Al Nassr.

A equipa de Luís Castro é quinta classificada, com 12 pontos.