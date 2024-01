Novak Djokovic voltou a perder em solo australiano seis anos depois, mas pelo menos deu show... na dança.

Momentos antes do encontro frente a Alex de Minaur, a contar para a United Cup, o tenista sérvio voltou a protagonizar um momento viral quando realizava os habituais exercícios de aquecimento. Escusado será dizer que esse momento já circula nas redes sociais.

Em relação ao encontro, Nole foi derrotado por um duplo 6-4, numa partida em que demonstrou algumas dificuldades físicas, nomeadamente com dores no pulso direito, isto a cerca de duas semanas do arranque do Open da Austrália.

O líder do ranking mundial perdeu um encontro na Austrália, após 43 vitórias.