Ricardo Formosinho, treinador português do FC Future, qualificou-se esta segunda-feira para a final da Supertaça do Egito ao bater o Pyramids de Jaime Pacheco depois de uma longa série de penáltis.

Já depois do jogo, Ricardo Formosinho interrompeu a conferência de imprensa para atendar uma chamada de José Mourinho. O treinador português tirou o telefone do bolso e quando viu o nome do interlocutor, parou tudo. «Peço desculpa, mas tenho mesmo de atender, é o José Mourinho», anunciou.

Ricardo Formosinho, recordamos, foi adjunto de José Mourinho entre 2016 e 2020, primeiro no Manchester United e, mais tarde, no Tottenham.

Veja este momento caricato: