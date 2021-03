Ricardo Formosinho é o novo treinador do Al Hilal Omdurman, anunciou esta quinta-feira o emblema do Sudão.

O técnico de 64 anos era adjunto de José Mourinho no Tottenham até agosto do ano passado, depois de já ter acompanhado o Special One na etapa pelo Manchester United.

Na altura, Mourinho revelou que Formosinho decidira abandonar os spurs para assumir um projeto por conta pessoal.

A última experiência de Ricardo Formosinho no futebol português data da época 2009/10, quando teve uma curta passagem pelo Desp. Chaves.