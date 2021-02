O Tottenham atravessa uma fase negativa na Premier League inglesa mas José Mourinho garante que se não se deixa afetar pela crescer pressão. A equipa londrina ocupa atualmente a 9.ª posição na tabela classificativa, após cinco derrotas nas últimas seis jornadas.



«O problema é quando não sentimos pressão. Senti problemas quando não tinha pressão e estava em casa por alguns meses. Para nós, treinadores, a pressão torna-se oxigénio, é a nossa vida. Não acredito que haja um treinador no mundo sem objetivo e sem qualquer tipo de pressão», disse José Mourinho, em conferência de imprensa.



No plano internacional, o Tottenham continua a disputar a Liga Europa e vai defrontar o Dínamo Zabreg nos oitavos de final. «Quando estás nesta competição e chegas a esta fase, não apanhas clubes fáceis.»



«O futebol croata tem muito talento, é um país de futebol. Não é um voo difícil, não é muito longe, tenho sensações positivas mas o mais importante é conseguimos chegar aos quartos de final», concluiu o treinador português do Tottenham.