O Future FC comandado pelo treinador português Ricardo Formosinho apurou-se esta segunda-feira para a final da Supertaça do Egito, na Final Four que decorre nos Emirados Árabes Unidos e na qual eliminou o Pyramids de Jaime Pacheco.

Na primeira meia-final, o vencedor apenas foi encontrado no desempate por grandes penalidades, após um nulo nos 90 minutos, e numa longa série de 34 penáltis, com a equipa do Pyramids a falhar quatro, o último dos quais já na 17.ª tentativa.

O Future FC vai disputar a final da Supertaça com o vencedor do jogo entre o Al Ahly e o Cerâmica Cleopatra, a decorrer ainda esta segunda-feira.