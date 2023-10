José Ortega é o delegado do pequeno clube Reino de Granada, que disputa a terceira divisão do campeonato de juvenis, em Espanha, e que neste fim de semana foi transformado em herói.

O funcionário do Reino de Granada acabou por essencial essencial para salvar a vida a um jovem de 15 anos, do CD Regina Mundi, que caiu inanimado durante o interval do jogo em que se defrontavam.

José Ortega tem curso de primeiros socorros e com a ajuda de um aparelho desfibrilador conseguiu reanimar o jogador, até que chegaram os meios de emergência médica, que estabalizaram o jovem e o transportaram para o hospital de Granada, onde ainda recupera.

«Os cursos de primeiros socorros que fazemos são essenciais e todos no futebol deveriam realizá-los a cada um ou dois anos», comentou no fim José Ortega, em declarações à Real Federação Andaluza de Futebol.