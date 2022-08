Em 2007, Royston Drenthe e Manucho viviam o auge da carreira.

O primeiro, após um verão em que se sagrou campeão europeu de sub-21 ao serviço dos Países Baixos, mudou-se para o Real Madrid. O segundo, depois de destacar-se no futebol angolano (ele que também tem nacionalidade portuguesa), pelo Petro de Luanda, protagonizou uma mudança surpreendente para o Manchester United.

15 anos depois, a carreira dos dois ainda dura, mas está bem diferente.

É que a dupla foi anunciada no Racing Club de Madrid, da primeira divisão distrital da capital espanhola.

Drenthe, outrora uma das maiores promessas do futebol mundial, não justificou as expectativas e tem tido uma carreira irregular e nada condizente com as capacidades que chegou a demonstrar.

Já Manucho, depois de apenas três jogos pela equipa principal do Manchester City, acabou noutras paragens e passou os últimos anos em Espanha: Valladolid, Rayo Vallecano e Cornellà, em 2018/19.

Agora, ambos vão jogar nos distritais de Espanha.