O mercado imobiliário está uma loucura, não é verdade?

E que tal lucrar com isso, mesmo quando vai apenas ver o seu clube jogar?

Os adeptos do Leganés vão ter essa possibilidade já a partir da próxima época.

O clube dos arredores de Madrid lançou uma campanha que vai permitir aos sócios comprar parcelas do relvado do estádio Butarque e lucrar com tudo o que acontecer naquela parcela de terreno.

Como? Ora, um cartão amarelo no seu metro quadrado, vale uma experiência VIP no jogo seguinte; uma assistência dá uma camisola autografada e um golo garante a anuidade de sócio do ano seguinte.

Mas há mais. Até uma «cueca» e o apito final valem prémios. E a parcela da marca de penálti? Isso é um fartote com prémios para toda a gente.

Já imaginou ganhar prémios cada vez que o seu clube marca um golo de penálti?

Mas o melhor de tudo são os vídeos com que o clube da segunda divisão anunciou a campanha.