O Málaga vive um período complicado, longe dos maiores palcos, na terceira divisão espanhola. Mas há situações difíceis de explicar, como aquela que aconteceu este domingo com Dani Lorenzo, médio do clube de Andaluzia, após a vitória sobre o Atlético de Madrid B.

O jogador de 22 anos foi até à bancada agradecer o apoio dos adeptos e um deles pediu-lhe a camisola. Dani Lorenzo explicou que não podia dar a camisola porque o clube cobra 50 euros aos jogadores… e o adepto ofereceu, de imediato, 50 euros para ficar com a camisola.

Após o jogo, Dani Lorenzo explicou a situação. «Estamos na 1.ª RFEF. Ao contrário do que podem pensar não temos grandes contratos, não sou milionário. O clube dá-nos um número de camisolas para distribuir, o qual eu já ultrapassei e, a partir daí, começam a cobrar-nos. Comentei isso com o senhor que estava nas bancadas e ele ofereceu 50 euros. Apanhou-me tão de surpresa que, nesse momento, reagi de forma natural ao pegar no dinheiro e dar-lhe a camisola. Acho que eu não o deveria ter feito, mas fi-lo com boa-fé.»